Téléphoner en traversant la rue coûtera cher en Lituanie

(Belga) Les Lituaniens devront bientôt payer une lourde amende s'ils sont surpris en train d'utiliser un téléphone en traversant la chaussée. Une nouvelle législation a été adoptée mercredi pour faire baisser le nombre de victimes d'accidents de la circulation.

"Les piétons ne pourront plus utiliser les téléphones en entrant sur un passage et en traversant la route", a déclaré le ministre des Transports Rokas Masiulis lors d'une réunion du cabinet transmise en direct à la télévision. L'amende prévue pour cette infraction pourra aller jusqu'à 40 euros. La ville américaine de Honolulu a introduit l'an dernier une législation semblable, mais un peu moins restrictive: les piétons peuvent parler au téléphone, mais ne doivent pas rédiger de textos dans la capitale de l'Etat d'Hawaï. En 2017, soixante huit piétons ont été tués par des voitures ou des motos en Lituanie, pays membre de l'UE de 2,8 millions habitants. Selon les dernières statistiques européennes, la Lituanie se place en troisième position dans l'UE en ce qui concerne la mortalité routière, après la Roumanie et la Lettonie. (Belga)