Témoignage d'une jeune victime du coronavirus de 27 ans: "Il me manque une partie de mon colon maintenant"

Lyndsey Gough est une journaliste sportive pour WTOC à Savannah, en Géorgie. Malade du coronavirus depuis fin juin, elle s'est retrouvée à l'hôpital avec une appendicite perforée, liée au Covid-19. "Mon chirurgien m'a dit que le coronavirus avait été comme un 'coup de foudre' pour mon système", témoigne-t-elle.

La jeune femme est toujours à l'hôpital, d’où elle a accordé une interview à CNN que vous pouvez retrouver dans la vidéo ci-dessus.

Elle a tenu à partager son histoire pour mettre en garde les jeunes, dont les comportements trop insouciants sont de plus en plus au cœur du rebond de l’épidémie. Elle aussi se croyait invulnérable, qu’au pire elle aurait un état grippal pendant 15 jours. Mais le virus a mis son système immunitaire à plat.

"Je ne témoigne pas pour la pitié, mais pour la transparence et dans l'espoir que les gens prendront la maladie au sérieux et feront attention. Le Covid n'affecte pas seulement les personnes âgées. Je suis malade tous les jours depuis mes 27 ans. J'ai déjà eu la grippe et c’est bien pire que la grippe."