Tempête Pabuk: habitants et touristes se préparent sur les îles du golfe de Thaïlande

Des centaines de touristes sont bloqués sur les îles du golfe de Thaïlande, avec des aéroports régionaux fermés et des bateaux à quai à cause de la tempête tropicale Pabuk qui frappait de plein fouet vendredi cette zone très prisée des vacanciers.



Pabuk, première tempête tropicale à toucher cette partie du pays en dehors de la saison de la mousson depuis environ 30 ans, s'est renforcée ces dernières heures avec des vents soufflant à 75 km/h et des vagues pouvant atteindre cinq mètres. Elle a touché les terres plus rapidement que prévu.



Un pêcheur de la province de Pattani, près de la frontière malaisienne, est mort vendredi avant l'aube après que des vagues de plusieurs mètres se sont abattues sur son bateau alors qu'il rentrait au port. Un autre membre de l'équipage est toujours porté disparu.



Pabuk se déplace actuellement vers les îles du golfe de Thaïlande, notamment Koh Samui, Koh Phangan et Koh Tao, des destinations très touristiques pour les fêtes de fin d'année. "Toutes seront touchées car Pabuk est immense", a prévenu Phuwieng Prakhammintara, directeur du centre météorologique thaïlandais.



D'après les prévisions des météorologistes, elle ne devrait toutefois pas se transformer en typhon qui implique des vents d'au moins 118 km/h.



Deux aéroports régionaux - Nakhon Si Thammarat et Koh Samui - ont été fermés jusqu'à samedi, bloquant un grand nombre de vacanciers désormais totalement isolés du continent.



Rien qu'à Koh Phangan, réputée pour ces fêtes de la pleine lune "10.000 touristes sont toujours sur place", a déclaré à l'AFP Krikkrai Songthanee, chef du district de l'île.



"J'ai parlé à certains d'entre eux la nuit dernière. Ils n'ont pas peur, ils comprennent la situation", a-t-il ajouté.



Sur Koh Tao, l'un des meilleurs sites de plongée d'Asie du Sud-Est, résidents et vacanciers se sont aussi préparés à affronter la tempête. "Le temps se dégrade et le vent se lève. J'ai fini d'acheter des provisions (...) Mais il n'y a plus de gaz et le supermarché est déjà à court de certains produits", a relaté un moniteur de plongée espagnol.



Après avoir touché le golfe de Thaïlande, Pabuk devrait perdre en intensité au-dessus de la mer d'Andaman, où se trouvent les stations touristiques de Krabi et de Phuket, et se diriger vers le parc national de Similan, un paradis pour les plongeurs.



Des dizaines de milliers de touristes ont fui la zone depuis mercredi.



"C'est très vide. Les plages sont désertes", a relevé Pui Suriwan, un résident de Koh Phangan. Partout, des drapeaux rouges ont été mis en place pour interdire la baignade.



Jeudi, un ressortissant russe s'est noyé à Koh Samui après avoir ignoré les interdictions.



Pabuk déferle sur le sud du royaume en pleine haute saison, une mauvaise nouvelle pour l'économie thaïlandaise fortement tributaire du tourisme.



Le pays devrait accueillir un nombre record de 40 millions de visiteurs cette année, dont une majorité se rendent dans les stations balnéaires du sud.



En 1989, le typhon Gay, dernier système météorologique majeur à avoir frappé la région à cette période de l'année, a coûté la vie à des centaines de personnes.