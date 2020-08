Tennis: Clijsters blessée et incertaine pour l'US Open

La Belge Kim Clijsters, 37 ans, n'est pas sûre de pouvoir jouer l'US Open dans dix jours, à cause d'une blessure abdominale qui l'a obligée vendredi à se retirer du Western and Southern Open, tournoi préparatoire à Flushing Meadows.

Trois fois victorieuse de l'US Open (2005, 2009 et 2010), Clijsters avait été invitée à ce tournoi, joué d'habitude à Cincinnati mais déplacé à New York cette année, sur les courts de Flushing Meadows, à cause du coronavirus.

"C'est décevant de devoir me retirer du tournoi, mais j'ai discuté avec mes médecins. J'ai besoin de repos et je vais continuer à me préparer dans la bulle du Centre Billie Jean King", a expliqué l'ancienne numéro 1 mondiale, également invitée à l'US Open qui débutera le 31 août.

La Belge a remporté quatre tournois du Grand Chelem dans sa carrière, dont trois fois l'US Open. En 2009, elle avait bénéficié d'une invitation pour participer, après un congé maternité.

Clijsters a aussi remporté l'Open d'Australie en 2011 puis elle s'est retirée fin 2012 et a entamé son retour début 2020, avant la lonque pause provoquée par le coronavirus. Après sept ans d'absence, elle n'est plus classée par la WTA.