Tennis: Lucas Pouille forfait pour l'Open d'Australie

Le Français Lucas Pouille, N.22 mondial, a annoncé lundi son forfait pour l'Open d'Australie en janvier, ce qui devrait engendrer une très lourde chute au classement pour le demi-finaliste sortant.

"C'est une immense déception pour moi d'annoncer que je ne vais pas pouvoir participer à la toute première édition de l'ATP Cup, ni au tournoi d'Adélaïde et surtout que je ne participerai pas à l'Open d'Australie", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter.

Le joueur de 25 ans avait mis un terme à sa saison mi-octobre pour une blessure au coude droit, ce qui l'avait déjà privé de la Coupe Davis.

"Comme vous pouvez l'imaginer je suis extrêmement déçu et triste de rater le début de l'année mais la saison est longue, la carrière est longue et maintenant mon objectif est d'être compétitif à 100% le plus rapidement possible", a ajouté l'ex-N.10 mondial, descendu à la 22e place du classement ATP.

Ce forfait pour l'Open d'Australie devrait entraîner une lourde chute dans la hiérarchie mondiale pour Lucas Pouille: sur ses 1.600 points récoltés en 2019, 720 proviennent de sa seule demi-finale dans le premier Grand chelem de l'année, points qu'il ne pourra donc pas défendre en janvier.