Tensions avec la Corée du Nord - CORRECTION: Contacts "aux plus hauts niveaux" mais pas Trump/Kim

(Belga) La Maison Blanche a affirmé mardi que des contacts "aux plus hauts niveaux" avaient eu lieu entre Washington et Pyongyang, mais que Donald Trump et Kim Jong Un n'avaient pas parlé "directement".

"Le président a dit que l'administration avait eu des discussions aux plus hauts niveaux et ajouté qu'elles n'étaient pas avec lui directement", a affirmé Sarah Sanders, sa porte-parole, clarifiant les propos de M. Trump qui avait peu avant répondu à l'affirmative à une question sur un contact direct avec le leader nord-coréen. (Belga)