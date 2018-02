Tensions avec la Corée du Nord - La crise avec la Corée du Nord est clairement du ressort de la diplomatie, dit Jim Mattis

(Belga) La crise avec la Corée du Nord se situe "dans le champ de la diplomatie", a affirmé mercredi le ministre américain de la Défense Jim Mattis.

"Concernant la situation avec la Corée, c'est clairement dans le champ de la diplomatie. On a observé une activité diplomatique bien plus importante", a déclaré le chef du Pentagone lors d'un point presse à la Maison Blanche. Interrogé sur une éventuelle rencontre ou un contact entre le vice-président Mike Pence et les responsables nord-coréens, en marge des Jeux Olympiques de Pyeongchang qui commencent vendredi, Jim Mattis a répondu que "le vice-président Pence est tout à fait à même de prendre une décision là-dessus quand il est en Corée". Et l'ancien général des Marines de rappeler les trois récents trains de sanctions adoptées à l'unanimité au Conseil de sécurité de l'ONU contre le programme nucléaire et balistique de la Corée du Nord. Ces déclarations interviennent alors que la Corée du Sud et son voisin du Nord ont mis de côté, au moins temporairement, leur inimitié, pour autoriser Pyongyang à envoyer des athlètes aux Jeux, une ouverture que certains voient comme une opportunité pour pousser vers un réglement diplomatique des tensions. (Belga)