Tensions avec la Corée du Nord - Le secrétaire général de l'ONU appelle un responsable nord-coréen au "dialogue"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé vendredi à toutes les parties au conflit nord-coréen de favoriser "le dialogue", lors d'un bref entretien en Corée du Sud avec le chef d'Etat du Nord Kim Yong Nam, selon un porte-parole.

Il a eu "un bref échange" avec Kim Yong Nam, chef officiel de la délégation nord-coréenne aux jeux Olympiques de Pyeongchang, lors du dîner organisé avant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques d'hiver, a précisé le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Aziz Haq, lors du point-presse quotidien des Nations unies. "Il lui a réaffirmé ses attentes et espoirs que toutes les parties aient recours au dialogue pour aboutir à une dénucléarisation de la péninsule coréenne", a précisé le porte-parole. Le vice-président américain Mike Pence s'est abstenu de participer à ce dîner où il aurait dû partager la même table que le président sud-coréen et le chef d'Etat du Nord Kim Yong Nam. Fin 2017, l'ONU avait envoyé en Corée du Nord son secrétaire général adjoint pour les Affaires politiques, l'Américain Jeffrey Feltman, afin de contribuer à faire baisser les tensions entre Pyongyang et la communauté internationale. Cette dernière juge les programmes d'armement nucléaire et conventionnel nord-coréens menaçants pour le reste du monde.