Tensions avec la Corée du Nord - Séoul s'attend à ce que la Corée du Nord libère trois Américains

(Belga) La Corée du Nord pourrait libérer trois Américains mercredi au moment où le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo effectue une visite à Pyongyang, a annoncé un responsable du bureau présidentiel sud-coréen cité par l'agence de presse Yonhap.

M. Pompeo est arrivé à Pyongyang pour discuter des préparatifs du sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président des Etats-Unis Donald Trump, dont la date et le lieu n'ont pas été officiellement annoncés jusqu'à présent. "Nous nous attendons à ce qu'il rapporte la date, l'heure et les prisonniers", a déclaré le responsable sud-coréen cité par Yonhap. (Belga)