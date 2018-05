Tensions avec la Corée du Nord - Trump annonce que Mike Pompeo est en route pour la Corée du Nord

(Belga) Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo arrivera en Corée du Nord d'ici "une heure" pour préparer le sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un, a annoncé le président américain lors de son allocution sur le nucléaire iranien mardi.

"En ce moment même, le secrétaire Pompeo est en route vers la Corée du Nord pour préparer ma future rencontre avec Kim Jong Un", a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche, en précisant qu'il arriverait d'ici "une heure". "On en saura bientôt plus" sur le sort des trois prisonniers américains, a-t-il ajouté. Le président américain a déjà laissé entendre la semaine dernière qu'une annonce sur le sort de ces trois Américains détenus en Corée du Nord était imminente. La libération de ces trois prisonniers serait vue d'un très bon oeil par la Maison Blanche dans le cadre du réchauffement des relations entre Washington et Pyongyang. Mike Pompeo, alors qu'il était encore directeur de la CIA, a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en secret lors du week-end de Pâques. Donald Trump doit rencontrer Kim Jong Un pour un sommet historique lors des prochaines semaines. Le président américain a annoncé vendredi que la date et le lieu de cette rencontre ont été fixés et seront prochainement annoncés. (Belga)