Tensions avec la Corée du Nord - Trump confirme la tenue du sommet avec Kim le 12 juin à Singapour

(Belga) Donald Trump a confirmé vendredi la tenue de son sommet avec Kim Jong Un le 12 juin à Singapour après avoir reçu pendant plus d'une heure à la Maison Blanche le bras droit du dirigeant nord-coréen.

En s'exprimant devant la presse, le président américain a également affirmé que la Corée du Nord voulait dénucléariser, et a prédit que le dialogue avec Pyongyang serait "un processus couronné de succès". Donald Trump, à qui le général Kim Yong Chol a remis une lettre de Kim Jong Un, a également promis que les Etats-Unis n'imposeraient pas de nouvelles sanctions à la Corée du Nord pendant les négociations. "Je ne veux plus utiliser le terme 'pression maximale'. Je ne veux plus utiliser ce terme. Nous nous entendons bien. Vous voyez notre relation", a-t-il déclaré aux reporters sur la pelouse de la Maison Blanche, après avoir raccompagné Kim Yong Chol à sa voiture. Les deux hommes se sont entretenus dans le Bureau ovale pendant près d'une heure et 20 minutes, dans une nouvelle manifestation de la détente spectaculaire entre les deux pays, à pleine plus d'une semaine après que Donald Trump eut décidé d'annuler le sommet du 12 juin. "Je n'ai jamais dit que ce serait réglé en une réunion. On parle d'années d'hostilités et de problèmes", a-t-il cependant mis en garde, avant de prédire qu'"à la fin, il y aura une issue très positive". Concernant la dénucléarisation du régime de Pyongyang, il a assuré: "Je sais qu'ils veulent le faire. Ils veulent d'autres choses similaires. Ils veulent se développer en tant que pays. Cela va se faire, je n'ai aucun doute". (Belga)