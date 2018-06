Tensions avec la Corée du Nord - USA et Corée du Sud suspendent leus manoeuvres conjointes en aout

(Belga) Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont décidé de suspendre leurs manoeuvres militaires conjointes prévues pour le mois d'aout, a communiqué le Pentagone dans la soirée lundi, conformément à la promesse formulée par le président américain Donald Trump au leader nord-coréen, Kim Jung Un, lors de leur rencontre historique à Singapour la semaine passée.

"Conformément à l'engagement de M. Trump et de concert avec notre alliée la République de Corée, l'armée américaine a suspendu toutes les manœuvres prévues en aout", a confirmé la porte-parole Dana W White. "Nous coordonnons toujours des actions supplémentaires. Aucune décision sur les manœuvres n'a été prise", a-t-elle ajouté. M. Trump a apparemment surpris son allié sud-coréen également en annonçant l'annulation des ces exercices militaires conjoints, perçus comment des provocations par la Corée du Nord. En répétant les arguments nord-coréens, M. Trump avait reconnu que ces exercices étaient "provocant" et "très coûteux". Il a aussi spéculé sur un éventuel retrait des 28.500 troupes américaines de la Corée du Sud. L'an passé, 7.500 soldats américains et 3.000 sud-coréens avaient pris part aux manœuvres, que le Pentagone a toujours présentées comme purement défensives. Leur suspension est aussi perçue comme une victoire majeure pour la Chine, principale puissance régionale et alliée de la Corée du Nord. (Belga)