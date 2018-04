Tensions avec la Corée du Nord - Washington souhaite que le sommet intercoréen conduise à "un futur de paix"

(Belga) Les Etats-Unis ont dit souhaiter que le sommet historique vendredi entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in conduise à "un futur de paix", indique la Maison Blanche dans un communiqué.

"Nous espérons que les pourparlers permettront d'aller vers un futur de paix et de prospérité pour toute la péninsule coréenne", indique le communiqué, alors que les deux dirigeants coréens ont échangé une poignée de main sur la Ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule, un geste hautement symbolique avant leur sommet historique. "A l'occasion de la rencontre historique du président de la République de Corée, Moon Jae-in, avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, nous souhaitons bonne chance au peuple coréen", ajoute le communiqué de la Maison blanche, qui assure que les Etats-Unis attendent "avec intérêt de poursuivre les discussions approfondies en vue de la réunion prévue entre le président Donald J. Trump et Kim Jong Un dans les semaines à venir". Ce sommet historique doit être le précurseur d'un face à face très attendu entre M. Kim et le président américain Donald Trump. Les deux dirigeants coréens ont brièvement marché vendredi du côté nord-coréen de la frontière avant de se rendre à pied à la Maison de la paix, une structure de verre et de béton située du côté sud du village de Panmunjom, où fut signé l'armistice. Cette réunion est une illustration supplémentaire de la spectaculaire détente qui s'est emparée de la péninsule depuis que Kim Jong Un a annoncé le 1er janvier, à la surprise générale, que son pays participerait aux jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, au Sud.