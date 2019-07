Tensions dans le Golfe - Bahreïn va accuellir une réunion sur la sécurité et la "menace iranienne"

(Belga) Bahreïn va accueillir une conférence sur la sécurité maritime et aérienne et les moyens de faire face à la "menace iranienne", en pleines tensions entre Téhéran et Washington exacerbées par des incidents impliquant des pétroliers dans le Golfe, selon un média officiel jeudi.

La réunion vise à renforcer la "sécurité et la stabilité" dans la région et à trouver les "moyens de faire face à la menace iranienne", a indiqué l'agence de presse BNA, sans préciser la date de la conférence. Le royaume de Bahreïn, minuscule archipel qui accueille la cinquième flotte américaine, a annoncé qu'il coorganiserait sa conférence avec les Etats-Unis et la Pologne. Les tensions dans le Golfe se sont accrues ces derniers mois, les Etats-Unis accusant l'Iran, qui a démenti, d'avoir attaqué des pétroliers dans le détroit stratégique d'Ormuz, où transite un tiers du pétrole brut mondial. La tension a atteint un pic en juin, après la destruction par l'Iran d'un drone de surveillance américain. L'annonce de Bahreïn intervient le jour de l'annonce par les Etats-Unis de la destruction d'un drone iranien au-dessus du détroit d'Ormuz car il s'approchait selon eux d'un navire américain. Le chef du commandement central américain, Kenneth McKenzie, s'est engagé de son côté jeudi à agir "énergiquement" pour assurer la sécurité du transport maritime dans le Golfe, lors d'une visite en Arabie saoudite. (Belga)