Tensions dans le Golfe - Des navires de guerre indiens envoyés dans le Golfe

(Belga) L'Inde a annoncé jeudi avoir envoyé deux navires de guerre et augmenté sa surveillance aérienne dans le Golfe, où les tensions ne cessent de croître entre l'Iran et les Etats-Unis.

Les navires "INS Chennai et INS Sunayna ont été déployés dans le Golfe d'Oman et le Golfe persique pour mener des opérations de sécurité maritime", a annoncé la marine indienne, citée par l'agence Press Trust of India (PTI). Le but est "de rassurer les navires sous pavillon indien opérant et transitant par le Golfe persique et le Golfe d'Oman, suite aux incidents de sécurité maritime survenus dans la région", a précisé la marine. Dans un climat de grande tension entre Washington et Téhéran, le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que l'Iran avait fait "une énorme erreur" en abattant un drone espion américain. Le Pentagone affirme que l'appareil a été abattu dans l'espace aérien international, mais les Gardiens de la Révolution iraniens estiment que le drone avait violé l'espace aérien iranien. L'ambassadeur indien aux Etats-Unis avait déclaré en mai que son pays, très gourmand en énergie, avait mis fin à ses importations de pétrole iranien pour se conformer aux sanctions américaines. (Belga)