Tensions dans le Golfe - L'Iran "joue avec le feu", avertit Donald Trump

(Belga) Le président américain Donald Trump a estimé lundi que l'Iran jouait "avec le feu" après que Téhéran a franchi la limite imposée à ses réserves d'uranium faiblement enrichi par l'accord de 2015 sur son programme nucléaire.

"Ils savent ce qu'ils font", a déclaré le président US, interrogé sur l'Iran lors d'une séance de signatures à la Maison-Blanche. "Ils savent avec quoi ils jouent, ils jouent avec le feu." La Maison Blanche avait déjà réagi plus tôt à l'annonce iranienne, affirmant que "les Etats-Unis et leurs alliés ne permettront jamais à l'Iran de développer des armes nucléaires" et réaffirmant sa volonté de poursuivre sa campagne de "pression maximale" sur la République islamique. En vertu d'un accord 2015, l'Iran n'est pas autorisé à accumuler plus de 300 kilos d'uranium enrichi à 3,67%. Le pays du Golfe avait annoncé il y a un mois son intention de sortir de ce deal début juillet si les sanctions américaines sur son pétrole et son secteur financier n'étaient pas adoucies. L'Iran envisage également d'enrichir l'uranium à des niveaux plus élevés dans les prochains jours. (Belga)