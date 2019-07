Tensions dans le Golfe - Tanker saisi par l'Iran: Theresa May présidera lundi une réunion de crise

(Belga) La Première ministre britannique Theresa May présidera lundi matin une réunion interministérielle de crise consacrée à l'arraisonnement par l'Iran du pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz, a annoncé Downing Street dimanche.

La dirigeante, qui quittera ses fonctions mercredi, fera le point sur la situation avec les membres de son gouvernement, et abordera la question "du maintien de la sécurité de navigation dans le Golfe", indique l'exécutif britannique dans un communiqué, précisant que la réunion de crise (COBR) débuterait vers 09H30 GMT. Propriété d'un armateur suédois, le pétrolier Stena Impero a été arraisonné vendredi par les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Selon les autorités iraniennes, le navire a été saisi pour "non respect du code maritime international". Le Royaume-Uni a exhorté samedi l'Iran à libérer le pétrolier, dont elle juge l'arraisonnement "inacceptable". Candidat à la succession de Mme May au poste de Premier ministre, le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt a indiqué que l'exécutif informerait lundi le Parlement des "mesures supplémentaires" que le Royaume-Uni compte prendre, mais que la "priorité" restait de "trouver un moyen de désamorcer la situation". "Nous allons examiner une série d'options", a déclaré dimanche le secrétaire d'Etat à la Défense Tobias Ellwood, sans plus de précisions. Interrogé par la BBC sur la possibilité que Londres décide de gels d'avoirs, le ministre des Finances Philip Hammond a répondu: "Nous avons déjà un large éventail de sanctions contre l'Iran, en particulier des sanctions financières, il n'est donc pas clair qu'il existe d'autres choses immédiates que nous pouvons faire, mais nous étudions bien sûr toutes les options". (Belga)