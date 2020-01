Tensions USA-Iran EN DIRECT: l'Iran promet de ne frapper que les militaires américains pour "un coup égal" à la mort de Soleimani

Voici les derniers développements concernant les tensions grandissantes entre les Etats-Unis et l'Iran par ordre chronologique.

En Irak: des manifestants anti-pouvoir disent non aux "occupants américain et iranien"



Les manifestants anti-pouvoir en Irak défilent dimanche en nombre pour dénoncer "les deux occupants: l'Iran et les Etats-Unis", alors que l'escalade entre les deux parrains de Bagdad menace de dégénérer en conflit sur leur sol et d'éclipser un peu plus leur révolte.



En Iran: la réponse de l'Iran à l'assassinat du général Soleimani sera "militaire"



La réponse de l'Iran à l'assassinat du général Qassem Soleimani, tué vendredi par une frappe américaine à Bagdad, "sera assurément militaire et contre des sites militaires", assure le général de brigade Hossein Dehghan, conseiller militaire de l'ayatollah Ali Khamenei dans une interview accordée dimanche à la chaîne iranienne CNN. "C'est l'Amérique qui a commencé la guerre", déclare le général Dehghan selon la transcription en anglais de cet entretien réalisé en persan. "En conséquence, ils doivent accepter que les réactions seront adaptées à leurs actes (...) La seule chose qui puisse mettre un terme à ce moment guerrier est que les Américains reçoivent un coup égal à celui qu'ils ont porté". > Lire l'article



En Iran: une cérémonie en hommage à Soleimani annulée en raison de l'engouement constaté à Machhad



Les autorités iraniennes ont annoncé dimanche devoir annuler une cérémonie d'hommage au général Qassem Soleimani prévue dans la soirée à Téhéran compte tenu du retard pris du fait de l'engouement populaire autour du cercueil de l'officier à Machhad. Dans cette ville sainte chiite du nord-est, deuxième agglomération d'Iran, il a fallu près de deux heures au cortège funéraire pour se frayer un passage à travers la foule compacte amassée aux alentours du mausolée de l'imam Reza, selon des images diffusées par la télévision d'Etat. "Compte tenu de la présence glorieuse et intense de millions de personnes du peuple révolutionnaire de Machhad à la cérémonie d'adieu au grand général Qassem Soleimani et puisque celle-ci se poursuit (...) il n'est pas possible de tenir le (rassemblement) prévu à la mosquée Mosalla de Téhéran", écrivent les Gardiens de la Révolution dans un communiqué.

Au Liban: le Hezbollah menace l'armée américaine et demande d'épargner les civils américains

Le chef du mouvement libanais du Hezbollah Hassan Nasrallah a averti dimanche que l'armée américaine allait "payer le prix" pour avoir tué le général iranien Qassem Soleimani et un haut commandant irakien dans un raid. "C'est l'armée américaine qui les a tués, et c'est elle qui va en payer le prix", a mis en garde dans une allocution télévisée, le chef du Hezbollah, un mouvement pro-iranien. Le chef du Hezbollah a averti qu'il ne fallait pas s'en prendre aux "citoyens américains", c'est à dire "les hommes d'affaires, ingénieurs, journalistes et médecins" américains dans la région. "La bataille, la confrontation, le juste châtiment, c'est pour ceux qui ont exécuté (l'opération) et c'est l'armée américaine qui a mené à bien le meurtre et l'assassinat" du général Soleimani et d'Abou Mehdi al-Mouhandis, a indiqué M. Nasrallah.

En Irak: le parlement demande au gouvernement de mettre fin à la présence de la coalition internationale



Le Parlement irakien a demandé dimanche au gouvernement de "mettre fin à la présence des troupes étrangères" en Irak en commençant par "retirer sa demande d'aide" adressée à la communauté internationale pour combattre le groupe Etat islamique (EI). Lors d'une séance extraordinaire retransmise exceptionnellement en direct à la télévision d'Etat et en présence du Premier ministre démissionnaire Adel Abdel Mahdi, les députés ont approuvé une décision qui "contraint le gouvernement à préserver la souveraineté du pays en retirant sa demande d'aide", a indiqué le chef du Parlement, Mohammed al-Halboussi.



Aux Etats-Unis: le secrétaire d'Etat Mike Pompeo précise que son pays agira "dans le cadre de la loi"



Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé dimanche que les Etats-Unis agiraient "dans le cadre de la loi", après les menaces de Donald Trump de frapper "52 sites" iraniens, dont des lieux historiques, qui ont provoqué des réactions indignées. "Nous agirons dans le cadre de la loi", a déclaré le secrétaire d'Etat sur la chaîne ABC alors qu'il était interrogé sur le fait que le Pentagone lui-même évoque la protection des sites culturels. "Nous ferons les choses qui sont justes, en ligne avec la loi américaine", a-t-il martelé sur CNN.

En Irak: le pays dit avoir porté plainte auprès de l'ONU contre "les attaques américaines"



Le ministère irakien des Affaires étrangères a annoncé dimanche avoir porté plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU après "des attaques américaines contre des bases irakiennes" et "l'assassinat de commandants militaires irakiens et amis". L'Irak considère comme une "violation de sa souveraineté" le tir de drone qui a tué vendredi à l'aéroport de Bagdad le puissant général iranien Qassem Soleimani et Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires pro-Iran intégrés aux forces de sécurité.

En Iran: foules monstres pour l'adieu au général Soleimani



Des foules monstres ont envahi les rues d'Ahvaz et Machhad dimanche au premier de trois jours d'hommage national en Iran au général Qassem Soleimani, tué vendredi par une frappe américaine en Irak.

Au Liban: le Hezbollah libanais appelle l'Irak à se libérer de l'"occupation" américaine



Le chef du mouvement chiite libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, a appelé dimanche l'Irak à se libérer de l'"occupation" américaine, quelques jours après la mort du général iranien Qassem Soleimani et d'un haut commandant irakien dans un raid des Etats-Unis. "Notre demande, notre espoir, ce qu'on attend de nos frères au Parlement irakien, c'est (...) d'adopter une loi réclamant le départ des forces américaines d'Irak", a lancé M. Nasrallah lors d'une allocution télévisée.



En Irak: la coalition internationale anti-EI suspend ses opérations pour se défendre



Présente en Irak pour combattre ce qu'il reste du groupe terroriste Etat Islamique et entraîner les troupes irakiennes, la coalition internationale menée par les Etats-Unis a annoncé dimanche arrêter ces missions pour se consacrer à sa propre sécurité dans ses bases, menacées de tirs de roquettes par le Hezbollah, le bras armé des milices chiites en Iran. > Lire l'article

En Iran: le pays annonce revoir ses engagements internationaux sur le nucléaire à la baisse



L'Iran a sorti la carte du nucléaire dimanche face aux menaces du président américain Donald Trump de frapper 52 sites iraniens si la République islamique réagissait militairement pour "venger" la mort du puissant général Qassem Soleimani. > Lire l'article

En Iran: le pays rappelle à Trump que s'attaquer à des lieux historiques est un crime de guerre



Le ministre iranien des Affaires étrangères a mis ce dimanche en garde le président américain Donald Trump après que celui-ci eut menacé de frapper "52 sites" iraniens, dont des lieux historiques, affirmant que "viser des sites culturels est un crime de guerre". "Ayant gravement violé le droit" international avec les "lâches assassinats" vendredi du général iranien Qassem Soleimani et d'un chef milicien pro-Iran en Irak, M. Trump "menace encore de commettre de nouvelles violations (...) des normes impératives du droit international", de franchir de nouvelles "lignes rouges", écrit Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter. > Lire l'article

En Arabie Saoudite: l'allié des Américains dans la région explique n'avoir pas été consulté pour le mort de Soleimani



L'Arabie saoudite n'a pas été consultée par Washington au sujet de la frappe qui a tué le général iranien Qassem Soleimani, a déclaré dimanche un responsable saoudien alors que son pays tente de désamorcer les tensions croissantes dans la région. L'Arabie saoudite, allié des Etat-Unis et rival régional de la République islamique, est vulnérable à d'éventuelles représailles iraniennes promises par Téhéran pour venger la mort du puissant général Soleimani. > Lire l'article

Aux Etats-Unis: Trump menace de frapper 52 sites iraniens, dont des sites historiques



Les Etats-Unis ont sélectionné 52 sites en Iran et les frapperont "très rapidement et très durement" si la République islamique attaque du personnel ou des sites américains, a averti samedi le président Donald Trump. Certains de ces sites iraniens "sont de très haut niveau et très importants pour l'Iran et pour la culture iranienne", a souligné Donald Trump sur Twitter. > Lire l'article

Sur internet: un groupe de "hackers iraniens" revendique le piratage du site internet d'une agence fédérale américaine



Un groupe se présentant comme des hackers iraniens a piraté samedi le site internet d'une agence fédérale américaine peu connue, publiant des messages promettant de venger la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué vendredi dans un raid ordonné par Donald Trump. La page d'accueil du site du Programme fédéral des bibliothèques de dépôt a été remplacée par une page proclamant "Hackers iraniens!", sur laquelle étaient visibles des photos du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et du drapeau iranien.