Tesla dit enquêter sur "l'autocombustion" d'une voiture en Chine

Le constructeur américain Tesla a affirmé lundi avoir dépêché une équipe à Shanghai, après la diffusion virale sur internet en Chine d'une vidéo semblant montrer l'explosion d'une de ses voitures électriques.

Issue d'une caméra de surveillance, la vidéo a été publiée dimanche sur le populaire réseau social Weibo, accompagnée du mot-dièse #AutocombustionTesla. Elle a déjà cumulé plus de 22 millions de vues. On y voit de la fumée blanche s'échapper du dessous d'une Tesla Model S garée dans un parking intérieur, avant qu'une forte explosion ne provoque l'incendie du véhicule. La voiture en flammes continue ensuite de brûler. "Nous sommes en train de contacter activement les services concernés et d'offrir notre collaboration afin de comprendre ce qui s'est passé. Selon les informations récoltées jusqu'à présent, il n'y a aucun mort ou blessé", a réagi Tesla sur son compte officiel Weibo. Selon d'autres vidéos publiées sur le réseau social, l'incendie a également détruit une Audi garée à côté du véhicule incriminé. Tesla construit actuellement à Shanghai sa première usine basée hors des Etats-Unis. Elle vise à mieux s'implanter sur le marché automobile chinois, le premier du monde, et à s'affranchir des tensions commerciales récurrentes entre Pékin et Washington.