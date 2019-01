Tesla pourrait dévoiler un pick-up électrique cet été, a indiqué mercredi le PDG du constructeur de véhicules électriques Elon Musk, étoffant ainsi son portefeuille au moment où la demande pour ses voitures est affectée par la baisse des bonus écologiques.

"Le pick-up Tesla, nous pourrions être prêts à le dévoiler cet été. Ce sera quelque chose d'unique, du jamais vu", a déclaré M. Musk lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats trimestriels.



Tesla commercialise actuellement deux berlines, le Model S et le Mode 3, et un SUV, le Model X.



Le groupe a dévoilé en 2017 un semi-remorque électrique qu'il va commencer à commercialiser en 2020, a précisé mercredi Elon Musk, confirmant également que le Model Y, son deuxième SUV, serait vendu également la même année.



"Il y aura probablement une production initiale du Model Y dans de faibles volumes en début d'année prochaine. Ça prendra du temps pour monter en cadence", a dit Elon Musk.



"Quant au semi-remorque, ce sera aussi l'année prochaine mais les premières unités seront pour notre usage (...) afin de déplacer les pièces sur différents sites et ensuite nous livrerons aux clients", a poursuivi le dirigeant.



L'histoire de Tesla a débuté il y a quinze ans avec une voiture sportive électrique prisée par les stars, le Roadster, qui reprenait le châssis d'une Lotus Elise. Les recettes dégagées par ce modèle ont permis de financer le développement du Model S.