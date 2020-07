Testée positive au Covid-19, Elizabeth est assignée à domicile avec son mari et leur fille: le couple américain doit porter un bracelet électronique

Elizabeth et Isaiah Linscott portent tous les deux un bracelet électronique et sont assignés à domicile. Testée positive au Covid-19, la jeune maman a refusé de signer un document… La police est intervenue.

Elizabeth et Isaiah Linscott habitent dans le Kentucky. Samedi dernier, la jeune femme décide de se faire tester car elle aimerait rendre visite à ses parents, qui résident dans le Michigan. "Mes grands-parents voulaient me voir aussi. Donc je voulais être sûre que, si j'étais testée négative, tout irait bien."

L'Américaine ne présente aucun symptôme et pourtant, elle est positive au Covid-19. Elizabeth explique que le Département de la Santé l'a contactée pour qu'elle signe des documents. "Je devais les appeler si je décidais de quitter ma maison pour n'importe quelle raison." Mais Elizabeth refuse de signer. "J'ai alors reçu un message de leur part qui disait qu'en raison de mon refus, les forces de l'ordre allaient être impliquées."

Bracelets électroniques pour le couple

Quelques jours plus tard, son mari Isaiah découvre devant leurs portes "8 personnes, avec cinq voitures différentes". "Je me dis: mais que se passe-t-il ? Il y a un gars en costume avec un masque. C'est un homme du Département de la Santé et il a trois papiers pour nous, pour moi, pour elle et pour ma fille." Le couple se voit alors obligé de porter un bracelet électronique.

Elizabeth est sous le choc: "Nous n'avons pas volé un magasin, nous n'avons pas braqué une banque... Nous n'avons rien fait de mal." Elle explique qu'elle n'a jamais refusé de se mettre en quarantaine, mais qu'elle a simplement refusé de signer les documents.