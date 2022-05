Texas: des parents désespérés courent vers l'école primaire de leur progéniture alors qu'un homme y a ouvert le feu

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des parents courant désespérément vers l'école primaire Robb à Uvalde, au Texas, alors qu'une fusillade est en cours. L'auteur des faits y a provoqué un carnage en tuant 19 enfants et deux adultes.

L'une des vidéos, publiée sur Snapchat puis partagée sur les réseaux sociaux, montre plusieurs parents se diriger vers l'école en panique.

Une légende est apposée à ces images bouleversantes: "Les enfants fuient les salles de classe" avec un emoji au cœur brisé.

Deux autres personnes, restant à l'écart filment également la scène avec leur téléphone.

Une autre vidéo montre des parents attendant derrière le cordon de sécurité et poussant des cris désespérés n'ayant aucune nouvelle de leur enfant.

Ces vidéos ont été publiées et sont devenues rapidement virales alors que de plus amples détails ont été révélés sur l'une des victimes qui est une adulte et le tireur.

Eva Mireles, enseignante de quatrième année, a été assassinée avec au moins 19 enfants et un autre adulte.

L'auteur de cette tuerie est Salvador Ramos, 18 ans, un étudiant en dernière année de l'école secondaire. Décrit comme quelqu'un de très calme, il était souvent harcelé dans son établissement scolaire pour la manière dont il s'habillait. Avant de se rendre dans l'école primaire pour effectuer ce carnage, il a d'abord tiré sur sa grand-mère.