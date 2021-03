Thaïlande: des skateboards décorés comme des cercueils

Un fabricant de cercueils de Bangkok a décidé de donner une nouvelle signification à l'expression "rouler à tombeau ouvert".

Dans son atelier de la capitale thaïlandaise, il découpe en forme de skateboards des planches démontées de ses cercueils invendus et leur appose des motifs et emblèmes bouddhistes.

La popularité des sports de glisse explose dans le royaume et le prix d'un skateboard monte en flèche. Alors, Anusorn Yungyearn a décidé de donner une nouvelle vie à certains de ses cercueils en bois.

"Je veux donner aux enfants qui n'ont pas vraiment beaucoup de chance dans la vie l'occasion de patiner", dit l'artisan de 30 ans. "Je ne veux pas non plus qu'ils demandent à leurs parents d'en acheter un pour eux car le coût est vraiment élevé."

Depuis un an, de nombreux jeunes Thaïlandais se sont mis à la planche à roulettes et au surf - probablement une conséquence de la fermeture de la plupart des espaces sociaux comme les bars et les gymnases pendant des mois en raison des restrictions covid.

Aujourd'hui, des groupes de jeunes patineurs peuvent être vus en train de surfer et slalomer dans les ruelles du vieux Bangkok ou des espaces extérieurs des universités.

Dans l'entrepôt d'Anusorn, les cercueils flamboyants ornés de motifs brodés, d'arabesques et de transennes s'entassent.

Pour ses skateboards, il a décidé de rester relativement simple - il utilise les planches peintes d'un blanc brillant auxquelles il colle des ornements dorés sur le dessous.

"La procédure de fabrication de ces planches est presque identique à celle des cercueils", explique-t-il à l'AFP.

"Nous avons mis l'emblème de l'ange thaïlandais et la traditionnelle bordure thaïlandaise sur les côtés de la planche."

Ses 10 premières planches à roulettes seront donnés à des familles modestes. Pour autant il y met tout le soin nécessaire.

"Certains enfants n'ont jamais entendu parler d'un skateboard auparavant, donc nous voulons rendre ces skateboards faits à partir de cercueils aussi proches que possible des vraies planches", explique Anusorn.

"De cette façon, ils pourront en profiter avec un maximum de plaisir et avec le sourire."