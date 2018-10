Thailande: les garçons sauvés d'une grotte partent pour leur premier voyage à l'étranger

(Belga) Une douzaine de garçons ainsi que leur entraîneur, dont le sauvetage d'une grotte dans le nord de la Thaïlande avait défrayé la chronique cet été, ont quitté Bangkok pour l'Argentine, jeudi. Il s'agit de leur premier voyage à l'étranger, a indiqué un porte-parole du gouvernement.

Appelés les "Sangliers" du nom de leur équipe de football, les garçons et leur coach participeront aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires du 4 au 9 octobre avant de partir pour les Etats-Unis, a détaillé le porte-parole Werachon Sukondhapatipak. A Buenos Aires, l'équipe a également prévu un match amical contre une équipe argentine. Le groupe se rendra ensuite à New York pour assister à une cérémonie de remise de prix organisée par l'Asia Society Foundation, une organisation de facilitation des relations USA-Asie, en l'honneur de Narongsak Osottanakorn qui avait dirigé l'opération de secours en juillet. Ils rendront ensuite visite à la communauté thaïlandaise à Los Angeles. Dans un premier temps, le gouvernement thaïlandais avait demandé à la presse de ne pas contacter le groupe de jeunes sportifs pour préserver leur état psychologique. Des interviews supervisées ont depuis été accordées aux médias. Le 23 juin dernier, les joueurs de foot âgés de 11 à 17 ans et leur entraîneur de 25 ans visitaient la 4e plus longue grotte de Thaïlande lorsque celle-ci a été inondée. Ils ont été bloqués à l'intérieur près de trois semaines durant. Leur aventure avait mené à l'opération de sauvetage la plus importante que le pays ait connue, impliquant plusieurs milliers de personnes de différents pays. Ce voyage de 18 jours a été rendu possible après que quatre garçons, auparavant apatrides, ont été naturalisés thaïlandais début août. (Belga)