Thaïlande: un militaire électrocuté lors des opérations autour de la grotte

(Belga) Les opérations tentant d'évacuer l'eau qui a envahi les accès de la grotte dans laquelle un groupe d'enfants et leur moniteur de football est coincé depuis une semaine, en Thaïlande, ont été interrompues vendredi, a appris l'agence allemande DPA. L'interruption a eu lieu après qu'un militaire participant aux efforts a été électrocuté.

Le militaire a été envoyé vers un hôpital proche. Depuis jeudi, des militaires américains et des plongeurs britanniques participent également aux recherches, qui tentent de localiser et secourir les 12 enfants et leur entraineur. Le groupe est entré dans le réseau souterrain de tunnel et de grottes, dans la province de Chiang Rai, samedi. La montée des eaux due aux pluies de mousson a ensuite inondé l'accès principal, emprisonnant le groupe à l'intérieur. (Belga)