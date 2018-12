The Cure, Radiohead et Janet Jackson élus au Hall of Fame du rock

Le chanteur de The Cure, Robert Smith, en concert à New York le 18 juin 2016Neilson Barnard

Les groupes britanniques The Cure et Radiohead vont entrer, avec la chanteuse américaine Janet Jackson notamment, au Rock and Roll Hall of Fame, a annoncé jeudi le panthéon du rock'n'roll, qui a depuis longtemps ouvert ses portes à d'autres genres musicaux.

La cuvée 2019 est complétée par trois autres groupes britanniques, Def Leppard, Roxy Music et The Zombies, qui représentent trois styles très différents, ainsi que par la chanteuse américaine Stevie Nicks, déjà membre avec son groupe Fleetwood Mac mais honorée cette fois-ci à titre individuel.

Même si le palmarès est globalement assez rock, l'inclusion de la chanteuse pop Janet Jackson démontre la volonté du Hall of Fame de ne pas se cantonner au rock stricto sensu.

Il a notamment déjà accueilli plusieurs rappeurs ou artistes issus du folk, du reggae, de la soul et du R&B.

Parmi les recalés qui figuraient sur la pré-sélection dévoilée en octobre par le Hall of Fame, situé à Cleveland (Ohio), figurent le groupe électro allemand Kraftwerk et le rappeur américain LL Cool J.

Un artiste devient éligible 25 ans après la date de sortie de son premier enregistrement.

Près de 40 ans après la sortie du premier album du groupe sous ce nom (Easy Cure auparavant), The Cure sera officiellement intronisé lors d'une cérémonie organisée le 29 mars 2019 à Brooklyn.

Le groupe a profondément marqué les années 80 et 90 avec sa musique teintée de mélancolie et de romantisme, dont quelques succès planétaires comme "Boys Don't Cry", "Close To Me" ou "Friday I'm in Love".

La composition du groupe a beaucoup évolué autour de son chanteur Robert Smith, image de Cure avec sa voix aigüe, son maquillage et sa coiffure volumineuse, les cheveux savamment ébouriffés.

Bien que n'ayant plus sorti d'album depuis 2008, The Cure continue à remplir les salles et les stades partout où il se produit.

Le 7 juillet, pour les 40 ans de carrière du groupe, ils ont réuni 65.000 personnes sur la pelouse d'Hyde Park, à Londres.

- "OK Computer" -

A des années lumière de l'univers de Cure, le Rock and Roll Hall of Fame a également choisi d'honorer Janet Jackson, élue par un collège de plus de mille personnes, membres, historiens de la musique et professionnels de l'industrie musicale.

Initialement connue pour être la petite soeur du roi de la pop, Michael Jackson, Janet Jackson s'est construit une carrière à partir du milieu des années 80.

En 1986, l'album "Control" a fait d'elle une star à part entière, grâce à un son qui a su marier habilement la pop et le R&B.

A l'instar de son frère, toutes proportions gardées, elle est parvenue à créer un univers novateur où la danse était très présente, lequel allait inspirer plusieurs générations de chanteuses, jusqu'à aujourd'hui.

De 1986 à 2000, dix de ses titres ont atteint la première place du classement des ventes aux Etats-Unis, dont "Miss You Much" ou "Rythm Nation" avec des clips qui ont modernisé les chorégraphies de groupe.

Autre lauréat de cette promotion, le groupe anglais Radiohead, écarté l'an dernier alors qu'ils étaient considérés comme l'un des favoris de la pré-sélection.

Radiohead a marqué dès son premier album par sa musique sombre et névrosée, qui tranchait avec l'espièglerie de la "brit pop", dominante en Angleterre au début des années 90.

Porté par l'esprit torturé du chanteur Thom Yorke et par sa voix envoûtante, le groupe s'est positionné à l'avant-garde du rock, notamment avec son album "OK Computer", qui a marqué la fin des années 90.