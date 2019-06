Théo est porté disparu en Australie: la police diffuse une nouvelle vidéo du jeune homme

Les recherches pour l'étudiant belge Theo Hayez porté disparu en Australie se concentrent sur deux zones dans la localité de Byron Bay où il a été aperçu pour la dernière fois fin mai à la sortie d'une boite de nuit, rapporte l'agence de presse australienne AAP. Mardi, certains résidents se réunissaient à nouveau pour appuyer les recherches en cours.

La police de Byron Bay diffuse une nouvelle vidéo prise par une caméra de surveillance sur laquelle le jeune homme est filmé le 31 mai à 19h45 en train d'acheter de l'alcool chez un caviste.

Elle permet de distinguer précisément la tenue du garçon le jour de sa disparition. La police avait déjà diffusé une première vidéo de Théo Hayez quittant une boite de nuit de Byron Bay le 31 mai à 23h30. Il n'a plus donné signe de vie depuis et ses effets personnels ont été retrouvés intacts dans son hébergement, environ 2km plus loin. Ces deux vidéos sont les seules sur lesquelles la police peut certifier que le jeune apparaît.

"Ce sont toutes les informations dont nous disposons, tout le reste je ne peux pas confirmer catégoriquement", a déclaré le superintendant de la police locale, Dave Roptell. Bien qu'il soit question d'une troisième vidéo filmée par une caméra de surveillance dans une rue adjacente, il ne s'agit que de "spéculation", a assuré le superintendant.