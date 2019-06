Théo Hayez, un Belge de 18 ans, porté disparu en Australie

Théo Hayez, un Belge de 18 ans, est introuvable. Il a été vu pour la dernière fois le vendredi 31 mai 2019 vers 23h dans la rue Jonson à Byron Bay en Australie. La police du pays a diffusé un avis de recherche sur Facebook pour retrouver l'habitant d’Auderghem.



Théo n'a pas "regagné son foyer et n'a pas pu être contacté ou localisé (...) Il est décrit comme d'apparence caucasienne, mesurant environ 180 cm à 190 cm, avec une corpulence mince et des cheveux blonds. La dernière fois qu'on l'a vu, il portait un pull à capuche noir, un pantalon beige et des chaussures noires. Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police", précise le communiqué.



Les membres de la famille de Théo en Belgique ont aussi diffusé un avis de recherche sur Facebook. "Ça fait 5 jours qu'il n'a plus donné signe de vie. Il est censé être quelque part entre Byron Bay et Melbourne", précise sa cousine.