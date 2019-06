Théo, jeune Bruxellois porté disparu en Australie, reste introuvable

On est toujours sans nouvelle de Théo Hayez, ce jeune Bruxellois de 18 ans qui a disparu en Australie. Cela fait maintenant plus de 17 jours qu'il n'a plus donné signe de vie. Sur place, la police ne baisse pas les bras et les recherches se poursuivent. En ce moment, les recherches continuent à l'aide de chiens renifleurs et d'agents de police. Les détectives et inspecteurs "recherchent toutes les informations disponibles" et "passent en revue les images de caméras de surveillance". La dernière image de Théo vivant a été captée par des caméras de surveillance:

La communauté de Byron Bay, station balnéaire où il a disparu, reste très mobilisée pour continuer à assister les proches de Theo Hayez et les autorités dans leurs démarches. Le père du jeune disparu est dans la station depuis vendredi. La station balnéaire où il a disparu est réputée sure et est très fréquentée. Rani est Belge. Elle est en Australie depuis 4 semaines. Elle raconte: "Dans la ville, tout le monde parle de cela. Il y a beaucoup d'opération de recherches. Les affiches sont partout. Sur tous les magasins, sur tous les panneaux."

Une levée de fonds via la plateforme de financement participatif GoFundMe a déjà permis de récolter plus de 38.000 euros, somme qui doit contribuer à aider les proches de Théo Hayez à se rendre sur place.