Theresa May appelle à des élections "libres et transparentes" en Thailande

(Belga) La Première ministre britannique Theresa May a appelé mercredi à des élections "libres et transparentes" en Thailande en recevant à Londres le chef de la junte au pouvoir, le Premier ministre Prayut Chan-o-Cha.

Mme May a appelé à "un progrès continu vers des élections libres et transparentes en Thailande répondant aux critères inernationaux" et a demandé "la levée des restrictions imposées aux partis politiques dans un premier temps", a déclaré son porte-parole à l'issue de l'entretien. Le général Prayut, à la tête de la junte militaire qui a pris le pouvoir par un coup d'Etat en 2014, a entamé à Londres une tournée qui le mènera ensuite en France où il rencontrera le président Emmanuel Macron lundi. Son entretien avec Theresa May est intervenu deux jours après la reprise par son pays des exécutions capitales, une décision qui a provoqué l'indignation des organisatison de défense des droits de l'Homme. Le général a assuré Theresa May que les préparatifs pour des élections en 2019 étaient en cours. "Je peux vous assurer que des élections générales en Thailande se dérouleront au début del'an prochain", a-t-il dit, cité par l'agence Press Association. Après avoir été invité à la Maison-Blanche par Donald Trump dès 2017 tandis que les Européens continuaient de bouder celui qui a été en première ligne du coup d'Etat, le général Prayut compte sur ses visites en Europe pour soigner son image de politicien respectable, à l'approche d'élections, sans cesse repoussées, et désormais promises pour février 2019. (Belga)