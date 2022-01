Tir mortel d'Alec Baldwin: la police n'a toujours pas mis la main sur son smartphone

"A ce jour, le téléphone cellulaire n'as pas été remis aux autorités", déplorent dans un communiqué les services du shérif du comté de Santa Fe.

Les policiers américains chargés de l'enquête sur la mort d'une cinéaste sur le tournage de "Rust" attendaient toujours jeudi qu'Alec Baldwin, qui manipulait le revolver en cause lors de l'accident, leur remette son téléphone portable comme ils le lui ont demandé voici près d'un mois.



Au moment du drame, le 21 octobre dans un ranch de Santa Fe (Nouveau-Mexique), l'acteur travaillait une scène avec la directrice de la photographie Halyna Hutchins.



Alec Baldwin maintient n'avoir jamais pressé la détente du revolver quand le coup est parti, disant s'être contenté d'armer le chien. On lui avait présenté l'arme comme étant inoffensive car elle était censée ne contenir que des balles factices.



Les policiers cherchent notamment à savoir comment des munitions réelles ont pu se trouver sur le tournage, ce qui est en théorie formellement interdit.



Mi-décembre, les enquêteurs avaient obtenu un mandat les autorisant à saisir le téléphone d'Alec Baldwin, également producteur du western, estimant qu'il pouvait contenir "des preuves" se rapportant à l'affaire, comme des messages ou des emails.



Selon le mandat, Alec Baldwin avait notamment échangé des emails avec l'armurière du tournage concernant le type de revolver devant être utilisé sur la scène fatale.



Les enquêteurs ont contacté les avocats d'Alec Baldwin pour obtenir le téléphone en question mais n'ont pas eu gain de cause. Les services du shérif ont alors demandé l'aide de la procureure de Santa Fe qui, "pour des raisons juridictionnelles", a entamé des négociations pour que l'acteur remette son téléphone "de manière volontaire", explique le communiqué.



La semaine dernière sur son compte Instagram, l'acteur avait posté une vidéo, assez décousue, dans laquelle il assurait être disposé à coopérer avec la police et remettre son téléphone.



Mais il affirmait que la demande, émanant de l'Etat du Nouveau-Mexique et visant celui de New-York où il réside, devait respecter les procédures légales appropriées. "C'est une procédure qui prend du temps", dit-il dans la vidéo.



"Toutes les insinuations selon lesquelles je ne respecte pas les demandes, les ordres ou les mandats concernant mon téléphone, ce sont des conneries, ce sont des mensonges", a lancé Alec Baldwin.



Aucune arrestation n'a eu lieu à ce jour dans ce dossier mais des poursuites pénales ne sont pas exclues au cas où des responsabilités seraient établies, avaient souligné peu après le drame les services de la procureure de Santa Fe.



Dans un entretien avec la chaîne ABC, Alec Baldwin a déclaré ne se sentir ni coupable ni même "responsable" de la mort d'Halyna Hutchins.