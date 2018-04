Tirs de la police à Riyad pour abattre un drone non loin du palais royal

(Belga) La police saoudienne a affirmé avoir pris en charge la présence d'un drone de loisirs qui survolait à proximité du palais royal dans la capitale Riyad. L'engin de l'ordre du jouet, a été abattu, mais les tirs, filmés dans des vidéos postées sur Internet ont déclenché l'inquiétude laissant enfler la rumeur d'un coup d'Etat.

La police a répondu au signalement d'un "petit drone récréatif non autorisé" dans les environs du palais dans le quartier de Khuzama à Riyad. "Le personnel de sécurité à ce point de contrôle a agi conformément aux ordres et instructions dans un tel cas", a détaillé l'agence Saudi Press (SPA), laissant entendre que l'engin avait été abattu. Avant la diffusion de cette information, des vidéos avaient circulé sur les réseaux sociaux, qui faisaient état de tirs nourris dans ce quartier, alimentant des spéculations sur une possible tentative de coup d'Etat. Le gouvernement a cependant écarté tout problème de sécurité majeur, précisant qu'une enquête avait été ouverte sur cet incident. Des drones ont déjà été utilisés par des rebelles Houthis dans le Yémen voisin visant des cibles dans le royaume saoudien. Plus tôt ce mois-ci, un drone a visé un aéroport dans la ville d'Abha. (Belga)