Tirs de roquettes dans le sud d'Israël malgré le cessez-le-feu

(Belga) L'alerte à la roquette a de nouveau retenti jeudi dans le sud du territoire d'Israël, quelques heures après l'accord de cessez-le-feu à Gaza entre les forces israéliennes et le Jihad islamique. L'armée israélienne a confirmé qu'un tir de barrage de roquettes avait été lancé sur la région adjacente à Gaza.

Les sirènes ont été enclenchées dans la région voisine de Gaza et la ville Netivot, rapporte The Times of Israel. Un fragile accord de cessez-le-feu est entré en vigueur jeudi matin dans la bande de Gaza après deux jours de combats entre les forces israéliennes et le Jihad islamique ayant fait plus d'une trentaine de morts dans l'enclave palestinienne. (Belga)