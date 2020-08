Tirs policiers sur Jacob Blake: l'homme détenait un couteau, selon le procureur général

(Belga) L'homme touché par plusieurs tirs policiers dans le Wisconsin "a admis qu'il avait un couteau en sa possession", a déclaré le procureur général de l'État Josh Kaul lors d'une conférence de presse mercredi. Un couteau a été retrouvé sur les lieux de l'incident.

Le procureur général a indiqué que la police était arrivée sur les lieux après avoir reçu un appel d'une femme se plaignant d'un homme indésirable. Les agents ont tenté d'arrêter Jacob Blake et ont employé un taser, sans parvenir à l'arrêter. Selon le récit de Josh Kaul, Jacob Blake a alors contourné son véhicule pour rejoindre le siège conducteur et "s'est penché en avant". C'est à ce moment-là que l'officier "a tiré sept fois avec son arme de service", "dans le dos de M. Blake". Le procureur général a précisé qu'un couteau avait été retrouvé sur le plancher du véhicule, côté conducteur. L'officier qui a tiré les coups de feu a été identifié et écarté le temps de l'enquête. Des manifestations, parfois violentes, ont également éclaté après les faits. (Belga)