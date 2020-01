Tokyo 2020: à presque 6 mois du coup d'envoi des Jeux olympiques, la ville se prépare

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, qui commenceront le 24 juillet de cette année, ont commencé l'installation d'un monument géant, représentant les anneaux olympiques, à l'ombre du célèbre Rainbow Bridge. Les cinq anneaux imbriqués seront installés au parc marin d'Odaiba, dans la baie de Tokyo. Ce sera également le site des épreuves de natation et de triathlon du marathon des Jeux de cette année.

Le monument, construit à Yokohama et transporté au fil de l'eau au sommet d'une barge, mesure 32,6 mètres de large et 15,3 mètres de haut. Il sera officiellement inauguré lors d'une cérémonie le 24 janvier, exactement six mois avant le début des Jeux olympiques.

Pendant les Jeux paralympiques, organisés du 25 août au 6 septembre, le monument sera remplacé par le symbole paralympique.

