Tokyo 2020 dévoile le "Village Plaza", un bâtiment phare du village olympique

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont dévoilé mercredi le "Village Plaza", un vaste complexe en bois de style japonais traditionnel à l'entrée du village olympique, qui servira de lieu de convivialité et de services pour les athlètes.

De faible hauteur et de plain-pied, le complexe n'impressionne guère de l'extérieur, mais son étendue de 5.300 m2 se révèle au fur et à mesure que l'on pénètre dans ses nombreuses salles et galeries semi-extérieures.

Le site, dont le coût s'élève à 2,4 milliards de yens (près de 20 millions d'euros) sera réservé aux athlètes, à leurs équipes ainsi qu'aux journalistes.

Il accueillera ainsi divers services pour les sportifs (banque, station médicale, salon de coiffure, office de tourisme, boutique officielle des JO...), des espaces pour les médias et pour des conférences de presse, ou encore un café.

A l'instar d'édifices japonais historiques, ses sols, cloisons et piliers sont composés de poutres en bois (cèdre, mélèze, cyprès), symboliquement mis à disposition par une soixantaine de municipalités de tout le pays.

Bien que le site soit temporaire - il sera démantelé après les Jeux - il est l'une des vitrines de la "durabilité" de Tokyo 2020: car son bois sera récupéré par la suite par les municipalités qui sont censées le réaffecter chez elles, pour construire des bancs et bâtiments publics notamment.