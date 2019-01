Tokyo: un homme fonce en voiture dans la foule, neuf blessés

(Belga) Neuf personnes ont été blessées, dont une grièvement, lorsqu'un homme a précipité délibérément sa voiture dans une foule qui célébrait le Nouvel An dans une rue de Tokyo, ont annoncé mardi la police et des médias.

Un Japonais de 21 ans, Kazuhiro Kusakabe, a lancé sa voiture avec "l'intention de tuer" dans la rue Takeshita, dans le quartier branché de Harajuku, à 00h10 locale, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police. Selon la télévision NHK, Kusakabe a déclaré à la police qu'il avait agi "en représailles à la peine de mort" sans donner davantage de précisions. Un étudiant a été grièvement blessé et a été transféré dans un hôpital où il a subi une opération, a indiqué le porte-parole de la police à l'AFP. Kusakabe a été arrêté pour tentative de meurtre, a déclaré la police. Selon les médias japonais, Kusakabe a touché en tout neuf personnes dans la rue Takeshita, qui était à ce moment fermée à la circulation automobile et était pleine de gens réunis pour fêter l'arrivée du Nouvel An. La rue Takeshita compte de nombreuses boutiques et est considérée comme le centre de la jeunesse et de la mode au Japon. Elle attire quotidiennement des dizaines de milliers de touristes internationaux.