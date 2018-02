Tom Brady élu meilleur joueur de la NFL

(Belga) Le quarterback des New England Patriots Tom Brady a été désigné meilleur joueur de la Ligue nationale de football américain (NFL), par "The Associated Press", samedi, devenant ainsi à 40 ans l'athlète le plus âgé à recevoir cette distinction. Il a largement devancé Todd Gurley (Los Angeles Ram) et Carson Wentz (Philadephia Eagles).

C'est la troisième fois de sa carrière après 2007 et 2010, que Brady, qui disputera dimanche son huitième Super Bowl face à Philadelphie, reçoit ce prix. C'est son coéquipier Julian Edelman, forfait pour le Super Bowl, qui est venu récupérer la récompense au cours d'une cérémonie à Minneapolis. En cas de victoire contre les Eagles dans l'enceinte du US Bank Stadium de Minneapolis, Brady deviendra également le plus vieux quarterback de l'histoire à remporter le Super Bowl. En 2001-2002, il avait été le deuxième plus jeune après le receveur des Pittsburgh Steelers Lynn Swann. Au cours de la saison écoulée, Brady a lancé pour 4577 yards, réussi 32 touchdowns et déplore seulement huit interceptions. Sean McVay a été désigné comme meilleur entraîneur de l'année pour sa première saison à la tête des Los Angeles Rams. Todd Gurley, le demi-offensif des Rams, a lui été nommé meilleur joueur offensif, tandis que son coéquipier Aaron Donald a reçu le prix du meilleur joueur défensif. Enfin Alvin Kamara des New Orléans Saints a lui été élu "rookie" de l'année.