Tonga: ce moment effrayant où une onde de choc retentit et provoque un mouvement de panique (vidéo)

Au moins deux personnes ont péri dans les îles Tonga après la puissante éruption sous-marine qui a provoqué un tsunami ce weekend, a annoncé le gouvernement néo-zélandais mardi.

Ce mercredi, le Daily Mail dévoile cette vidéo impressionnante filmée sur la côte de Tonga quelques heures après l'éruption volcanique. On peut voir des locaux filmer le nuage de cendres s'élever à des dizaines de kilomètres de distance. Tout à coup, une onde de choc frappe le rivage, terrifiant les baigneurs. Cette scène a été filmée quelques minutes avant que le tsunami dévastateur ne frappe les terres.

La personne qui filme et les autres spectateurs sont visiblement secoués lorsque l'onde de choc les frappe. On entend une femme crier. Les personnes présentes autour du vidéaste se détournent immédiatement de l'océan et commencent soudainement à courir à l'intérieur des terres.

Trois jours après l'éruption qui a provoqué le tsunami et fait trois morts selon l'ONU, l'étendue des dégâts reste mal connue dans ce petit royaume coupé du monde après la rupture du câble le reliant au réseau internet.

Il faudra au moins un mois pour réparer un câble de communication sous-marin reliant les îles Tonga au reste du monde, a indiqué mercredi le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères.