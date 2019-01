Top 14: à Pau Carl Hayman déchargé des avants, remplacé par Godignon

L'entraîneur néo-zélandais Carl Hayman a été déchargé de ses fonctions auprès des avants de Pau et sera remplacé par l'ancien manager de Brive, Nicolas Godignon, a annoncé samedi soir la Section après sa victoire sur Bordeaux-Bègles (40-23).

Hayman, 39 ans, ancien pilier All Black (45 sélections), champion de France et triple champion d'Europe avec Toulon, devenu adjoint de son compatriote et manager Simon Mannix en 2016, n'a dirigé aucun entraînement cette semaine et était absent du stade du Hameau samedi à l'occasion du match contre l'UBB.

Il paye une altercation l'ayant opposé à plusieurs de ses joueurs lundi dernier dans le centre-ville de Pau.

Dans un communiqué, le club béarnais indique que "Hayman restera à la Section jusqu'à fin juin afin de travailler sur son nouveau projet personnel dans lequel le club l'accompagne".

"Cette décision me touche personnellement ayant beaucoup d'affection pour lui, son abnégation envers la Section et l'immense personne qu'il est", a commenté le président Bernard Pontneau.

Hayman sera remplacé par Nicolas Godignon qui n'avait plus de fonction dans le rugby depuis son éviction du CA Brive en mars dernier, un technicien dont le nom a été proposé par le manager Simon Mannix et validé par son président.

Godignon, 43 ans, entraîneur en chef du CAB pendant plusieurs saisons, a été reçu par le président Pontneau vendredi matin et prendra ses fonctions dans les prochains jours.