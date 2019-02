Top 14 : Jerome Kaino sera le nouveau capitaine toulousain

Jerome Kaino, double champion du monde avec les All Black, sera le nouveau capitaine du Stade Toulousain en remplacement de Julien Marchand, gravement blessé avec l'équipe de France le 1er février dernier, a annoncé William Servat, l'entraîneur des avants du Stade Toulousain, vendredi en conférence de presse.

"On a émis le souhait, en concertation avec le joueur, de responsabiliser encore plus Jerome Kaino", a annoncé William Servat en évoquant "l'investissement naturel" de l'expérimenté troisième ligne (35 ans), double champion du monde avec la Nouvelle-Zélande en 2011 et 2015 et arrivé l'été dernier à Toulouse où il a réalisé une très bonne première partie de saison.

"On a le sentiment qu'il a les épaules assez larges pour assumer cette fonction" a rajouté l'ancien talonneur international qui a également souhaité que Julien Marchand, l'habituel capitaine, victime d'une rupture des ligaments croisés le 1er février dernier avec l'équipe de France "revienne plus fort".

Si le jeune talonneur sera absent jusqu'à la fin de la saison Servat "espère tout de même qu'il aura la possibilité de participer à la Coupe du monde".