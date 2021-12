Tornades d'une violence inouïe aux Etats-Unis: les photos AVANT/APRÈS révèlent l'ampleur des dégâts (vidéo)

Immeubles rasés ou éventrés, voitures retournées, arbres arrachés, c'est une scène de fin du monde sur quelques kilomètres carrés: au lendemain du passage d'une tornade historique, les habitants de Mayfield peinent à réaliser l'ampleur des dégâts dans cette petite ville du Kentucky.

La ville de Mayfield est ravagée. Les images satellites prises avant et après le passage de la tornade révèlent l'ampleur des dégâts: il ne reste plus grand-chose de la petite ville du Kentucky. Sur Broadway, l'artère principale de la bourgade de 10.000 habitants, les bâtiments anciens de brique rouge qui faisaient sa fierté n'ont pas résisté à la puissance du souffle. Le tribunal a perdu une partie de son toit, sa tour et son horloge. Deux églises proches ont été éventrées. L'une d'elle a eu le toit arraché, et l'orgue majestueux est la proie des éléments. Autour, les derniers étages des immeubles sont à l'air libre.



Le petit restaurant familial tenu depuis 38 ans par Mitchell Fowler n'a pas résisté non plus. Les fenêtres ont été soufflées, les cuisines sont hors d'usage, la toiture s'est envolée, un pan de mur extérieur est tombé sur le parking.



Vendredi soir, après l'alerte donnée par les autorités, il a fermé son restaurant à 20H00. "J'habite à 20 kilomètres dans la campagne, et le temps que je rentre chez moi, tout était parti", raconte-t-il à l'AFP.



"C'est un désastre". Pourtant, ajoute-t-il, "j'ai travaillé dans l'Oklahoma où il y a des tornades très méchantes".



Sans électricité dans une partie de la ville, Mitchell Fowler a passé la journée à faire don de la nourriture qui allait pourrir dans ses frigos. "Nous essayons d'aider les gens dans le besoin", dit-il.