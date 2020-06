En Inde, des bodybuilders torses nus manifestent... en faisant des pompes: ils veulent la réouverture des salles de sport (vidéo)

Torses nus et muscles gonflés, des propriétaires de salles de sports et coachs sportifs de plusieurs villes indiennes ont manifesté ce week-end contre le maintien de la fermeture des clubs de fitness alors que le déconfinement du pays s'accélère.

Centres commerciaux, restaurants, hôtels et lieux de culte doivent rouvrir lundi, plus de dix semaines après le confinement imposé sur l'ensemble du pays d'1,3 milliard d'habitants pour lutter contre le Covid-19. Mais les salles de gym resteront portes closes, au grand dam de leurs propriétaires et autres coachs sportifs, comme dans la ville d'Amritsar, dans l'État du Punjab (nord).

"Nous perdons de l'argent depuis trois mois et nous n'avons aucune visibilité sur la date à laquelle le gouvernement rouvrira les salles", a déclaré le directeur de l'Association des propriétaires de salles de gym, Dharminder Verma. En revanche, les loyers et les salaires des employés continuent d'être versés, ajoute-t-il.

Des manifestations similaires ont eu lieu samedi dans le district voisin de Ludhiana, où des bodybuilders ont manifesté torses nus et ont fait des pompes. Le déconfinement se poursuit en Inde alors que le pays a atteint un record de nouveau cas quotidiens. Le pays a recensé officiellement près de 250.000 cas, avec près de 7.000 morts.