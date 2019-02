Total annonce une découverte "importante" d'hydrocarbures en Afrique du Sud

(Belga) Le groupe français Total a annoncé jeudi une découverte "importante" d'hydrocarbures au large de l'Afrique du Sud, aussitôt saluée par le gouvernement de Pretoria comme un "coup de pouce" potentiel à son économie en difficulté.

Dans une déclaration publiée à Paris, le pétrolier a précisé avoir identifié ce gisement de condensats - des hydrocarbures à l'état gazeux et liquide - dans le bassin de l'Outeniqua, à 175 kilomètres au large de la côte sud du pays. "Il s'agit d'un gisement qui pourrait représenter un volume d'environ 1 milliard de barils, du gaz et des condensats", a commenté devant la presse le PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui présentait les résultats 2018 de son groupe. "C'est probablement un gros gisement", a-t-il ajouté, "mais dans une région où l'exploitation s'annonce difficile, avec de fortes vagues et une météo pas très facile". Ces conditions météo difficiles avaient contraint Total à suspendre une précédente campagne de recherches dans ce même secteur en 2014. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est réjoui de la découverte du groupe français, une première pour son pays. "Elle pourrait bien changer la donne pour notre pays et aura des conséquences significatives pour notre sécurité énergétique", a déclaré M. Ramaphosa lors de son discours annuel devant le Parlement. L'Afrique du Sud traverse depuis la crise financière de 2008 une passe difficile, caractérisée par une faible croissance et un fort taux de chômage (près de 28%). Au pouvoir depuis un an, le président Cyril Ramaphosa a promis de relancer l'économie, sans résultats tangibles jusque-là, et d'éradiquer la corruption qui a éclaboussé le règne de son prédécesseur Jacob Zuma. "Cette découverte est une bonne chose pour l'Afrique du Sud car elle coche toutes les cases", a commenté pour l'AFP l'analyste Makwe Masilela, "des emplois vont être créés, les investissements après lesquels le pays court vont arriver". Ce gisement, si son importance se confirme, permettra aussi au pays de réduire ses importations de gaz. "L'Afrique du Sud importe l'essentiel de son gaz du Mozambique et cherche depuis longtemps à en trouver (...) pour ne plus dépendre d'un autre", a ajouté M. Masilela. La découverte doit désormais être confirmée par une campagne d'étude sismique puis le forage de quatre puits. Le bloc où le gisement a été découvert est géré par Total (45%), avec Qatar Petroleum (25%), le canadien CNR International (20%) et le consortium sud-africain Main Street (10%).