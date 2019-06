Toujours sans nouvelles de Théo Hayez, porté disparu en Australie: les recherches sont suspendues

Les recherches du jeune Belge Theo Hayez, porté disparu en Australie depuis trois semaines, sont suspendues pour le week-end, rapportent vendredi les médias australiens sur base d'informations de la police de Nouvelle-Galles du Sud.



Les enquêteurs ne mèneront pas de recherches "physiques" samedi et dimanche, a indiqué un inspecteur au Sydney Morning Herald, mais analyseront leurs efforts menés durant la semaine.





Des plongeurs et des chiens pisteurs



On ne sait pas si les opérations de recherche reprendront lundi. L'adolescent de 18 ans avait été vu pour la dernière fois dans un bar de Byron Bay, une station balnéaire très prisée des touristes sur la côte de Nouvelle-Galles du Sud, le vendredi 31 mai au soir.

L'auberge de jeunesse où il n'était plus revenu avait ensuite signalé sa disparition. Ces derniers jours, des recherches intensives ont mobilisé des dizaines d'agents, mais aussi des volontaires, dans la zone de Cap Byron, avec ses falaises et son bush où les enquêteurs espèrent détecter un signe de la présence du jeune voyageur, comme par exemple son GSM. Des plongeurs, mais également des chiens pisteurs, ont été utilisés.