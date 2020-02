Tour de Colombie: la 2e étape pour Molano, Caicedo toujours leader

Le Colombien Juan Sebastian Molano, de UAE Team Emirates, a remporté mercredi la deuxième étape du Tour de Colombie, tandis que l'Equatorien Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) conserve le maillot de leader.

Molano, 25 ans, a remporté le sprint final, au terme d'une boucle de 152,4 km entre les localités de Paipa et Duitama (centre).

"L'équipe a fait un travail spectaculaire. Je suis heureux (...) de me montrer, de gagner à nouveau", a déclaré à la chaîne ESPN le coureur, qui se remet d'une fracture à la main en 2019.

Au terme de cette étape, émaillée de trois sprints, l'Equatorien Jonathan Caicedo conserve la tête du classement général.

Lui et son équipe Education First ont remporté mardi le contre-la-montre par équipes disputé sur 16,7 km à Tunja (centre), devant la Deceuninck-Quick Step, emmenée par le Français Julian Alaphilippe, et l'équipe britannique Ineos (ex-Sky) d'Egan Bernal.

La troisième étape se disputera jeudi sur 177,7 km entre Paipa et Sogamoso (centre), avec deux cols de quatrième catégorie.

Au total, 27 équipes dont six formations de la catégorie World Tour participent à cette troisième édition du Tour de Colombie.

En 2018, Egan Bernal s'était imposé, avant que son compatriote colombien Miguel Angel Lopez lui succède en 2019.

- Classement de la 2e étape:

1. Juan Sebastian Molano (COL/UAE) 3h12:09

2 Álvaro José Hodeg Chagüi (COL/DEC) m.t.

3 Itamar Einhorn (ISR/ISN) m.t.

4 Jhonatan Restrepo Valencia (COL/AND) m.t.

5 Edwin Avila (COL/ISN) m.t.

- Classement général après la 2e étape:

1. Jonathan Caicedo (ECU/EF1) 3h30:10

2. Sergio Higuita (COL/EF1) m.t.

3. Daniel Martínez (COL/EF1) m.t.

4. Tejay Van Garderen (USA/EF1) m.t.

5. Lawson Craddock (USA/EF1) à 00:09.

6. Bert Peter Van Lerberghe (BEL/DEC) à 00:45.

7. Jannik Steimle (GER/DEC) m.t.

8. Egan Bernal (COL/INE) à 00:46.

9. Richard Carapaz (ECU/DEC) m.t.

10. Jhonnatan Narvaez (ECU/INE) m.t.