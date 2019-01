Tour de ski: podium pour Jouve et Chavanat

Les Français Richard Jouve (g) et Lucas Chavanat lors de la demi finale de ski nordique en Coupe du Monde à Davos le 11 décembre 2016FABRICE COFFRINI

Jouve et Chavanat ont pris les deuxième et troisième places de la première étape samedi du Tour de ski à Toblach (Italie), derrière l'intouchable Klaebo, un sprint disputé dans la station de Toblach en Italie.

Les deux Français, Richard Jouve et Lucas Chavanat, avaient tous les deux remporté leur demi-finale. Ils échouent en finale respectivement à 34 et 39 centièmes du jeune prodige norvégien Johannes Hoestflot Klaebo, qui prend ainsi le maillot de leader de ce Tour 2018-2019 (29 décembre-6 janvier).

Baptiste Gros et Renaud Jay avaient été éliminés dès les quarts de finale.

Parmi les principaux favoris à la victoire finale, outre Klaebo, seuls le Norvégien Emil Iversen et le Russe Alexander Bolschunov se sont hissés dans la finale à six. Ils ont pris les cinquième et sixième places.

Pour les gros bras, les choses sérieuses commencent dimanche avec la deuxième étape, une épreuve de 15 km toujours à Toblach. Chez les dames, la Suédoise Stina Nilsson a remporté le sprint devant sa compatriote Ida Ingemarsdotter et l'Américaine Jessica Diggins.