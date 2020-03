Tous les Australiens rentrant au pays devront aussi se soumettre à une quarantaine

(Belga) Les Australiens revenant de l'étranger seront forcés d'observer une quarantaine dans des hôtels et autres résidences locatives durant deux semaines, directement depuis l'aéroport, a annoncé le Premier ministre australien Scott Morrison, dans un nouvel effort pour endiguer l'épidémie de Covid-19.

Près de 3.000 cas de coronavirus sont confirmés en Australie où 13 personnes sont décédées de cette maladie. Une large proportion des infections sont importées, principalement depuis l'Europe. Plus de deux tiers des cas confirmés d'infection dans le pays sont importés par des Australiens revenant dans leur pays. Ils sont environ 7.000 à revenir quotidiennement comme leur intiment les autorités du pays. Les étrangers étaient déjà sommés de s'auto-isoler durant deux semaines à leur entrée sur l'île-continent, mais désormais les ressortissants australiens devront aussi s'y plier. Les États prendront en charge les frais de quarantaine, a annoncé Canberra. Des militaires seront présents pour mettre en application la mesure d'auto-isolement. "La chose la plus importante que nous puissions faire est d'empêcher la transmission du virus par des voyageurs revenant en Australie", a indiqué le chef des autorités sanitaires du pays, Brendan Murphy, lors d'une conférence de presse. Les Australiens sont déjà interdits de quitter leur île-continent dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les bars et restaurants du pays sont fermés, et les Australiens se voient recommander de s'en tenir aux déplacements essentiels uniquement. En Nouvelle-Zélande voisine, un "lockdown" d'un mois est aussi observé alors que le pays compte 368 cas d'infections au Covid-19. Vendredi, le pays d'Océanie a constaté le bond le plus conséquent dans les statistiques sanitaires, avec 87 nouveaux cas de contamination. Aucun mort n'est encore à déplorer dans l'archipel. (Belga)