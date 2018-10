Toutes les personnes impliquées dans la mort de Jamal Kashoggi rendront des comptes

(Belga) Le gouvernement saoudien a déclaré mardi que toutes les personnes impliquées dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat du royaume à Istanbul devront rendre des comptes, "peu importe qui elles sont".

"Des mesures ont été prises par le royaume pour découvrir la vérité et punir les personnes qui ont failli à leurs responsabilités", ainsi que celles "impliquées directement" dans le meurtre, "peu importe qui elles sont", selon une déclaration relayée par l'agence officielle SPA à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement saoudien. Cette déclaration a été publiée peu après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé au jugement à Istanbul des meurtriers présumés de Jamal Khashoggi et insisté sur le caractère soigneusement "prémédité" du crime, contredisant la version avancée par Ryad ces derniers jours. "La conscience internationale ne sera apaisée que lorsque toutes les personnes impliquées, des exécutants aux commanditaires, auront été punies", a déclaré M. Erdogan. Jamal Khashoggi était entré le 2 octobre au consulat saoudien à Istanbul pour des démarches administratives et n'en est pas ressorti vivant. Selon des responsables turcs, il a été "sauvagement" tué au consulat par une équipe de 15 agents saoudiens venus spécialement de Ryad.