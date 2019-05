Toyota ouvre sa première usine en Birmanie

(Belga) Le géant japonais de l'automobile Toyota a annoncé jeudi l'ouverture de sa première usine en Birmanie, où l'appétence pour les voitures neuves de marque étrangère ne cesse de grandir.

L'usine, installée à la sortie de Rangoun, la capitale économique du pays, commencera à produire son fameux SUV Hilux à partir de février 2021, a indiqué le groupe, précisant qu'il y investirait 52,6 millions de dollars (47,2 millions d'euros). La production de l'usine sera relativement modeste : 2.500 véhicules devraient en sortir chaque année. Mais l'annonce fait suite à l'installation d'autres grands constructeurs automobile, comme les japonais Suzuki et Nissan, et l'américain Ford, dans le pays. Le gouvernement birman a annoncé en 2017 des restrictions à l'importation de véhicules pour favoriser la production locale, ce qui a contribué à faire baisser les prix et augmenter les volumes. L'Association automobile de Birmanie s'est réjouie de l'annonce de l'arrivée de Toyota sur le marché, la qualifiant de "surprise". La marque est déjà populaire dans le pays, même si la plupart des véhicules Toyota qui y circulent sont d'occasion. Mais, selon Toyota, la demande pour des modèles neufs a quasiment doublé l'année dernière, atteignant les 18.000 unités vendues. (Belga)